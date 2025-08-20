Birigui: Câmara tem protestos contra fechamento da Creche Rotary

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Birigui, realizada na noite dessa terça-feira, 19, foi marcada por protestos de pais e familiares de crianças atendidas pela creche CEI Rotary. O plenário recebeu cartazes, faixas e a presença de dezenas de pessoas que lotaram o espaço em defesa da permanência da unidade, prevista para ser desativada no final de 2026.

Representando o grupo de pais, Aniele Cristina utilizou a Tribuna Livre para expor a insatisfação da comunidade. “Não se trata apenas de um prédio, mas de uma instituição histórica de Birigui. Há mais de 41 anos a creche educa, acolhe e forma cidadãos. Hoje, infelizmente, vemos tudo isso ameaçado por uma decisão arbitrária, sem qualquer transparência da gestão municipal”, afirmou.

Ela destacou ainda que a maneira como a medida foi comunicada causou revolta e indignação. “Os pais receberam a notícia sem qualquer diálogo prévio. O fechamento foi imposto de cima para baixo, sem apresentar documentos ou dados consistentes que comprovem a necessidade de uma decisão tão drástica. Essa postura desrespeita não só as famílias, mas também os profissionais que constroem diariamente a história dessa creche”, declarou.