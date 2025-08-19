19 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS

Homem é preso com maconha após ação da PM em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Polícia encontrou meio tijolo de maconha, balança e utensílios em residência no bairro N. S. do Livramento
Polícia encontrou meio tijolo de maconha, balança e utensílios em residência no bairro N. S. do Livramento

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (19), após ação da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama.

A equipe recebeu denúncias anônimas sobre movimentação suspeita em uma residência na Rua dos Pereiras. Durante a observação, os policiais constataram fluxo de usuários e abordaram uma mulher que tentou entrar rapidamente na casa. Questionada, ela admitiu a presença de entorpecentes e indicou o local onde estavam escondidos.

No guarda-roupas, foram apreendidos meio tijolo de maconha (193 g), uma balança de precisão e uma tesoura usada para o fracionamento da droga. A mulher informou que o material pertencia ao marido, localizado em uma obra na Barragem Nova Avanhandava.

Em depoimento, o suspeito confessou ser o proprietário da droga. Ele recebeu voz de prisão por tráfico, teve os direitos constitucionais lidos e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada. O indiciado permanece à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários