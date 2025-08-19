Homem é preso com maconha após ação da PM em Buritama

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas nesta terça-feira (19), após ação da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama.
A equipe recebeu denúncias anônimas sobre movimentação suspeita em uma residência na Rua dos Pereiras. Durante a observação, os policiais constataram fluxo de usuários e abordaram uma mulher que tentou entrar rapidamente na casa. Questionada, ela admitiu a presença de entorpecentes e indicou o local onde estavam escondidos.
No guarda-roupas, foram apreendidos meio tijolo de maconha (193 g), uma balança de precisão e uma tesoura usada para o fracionamento da droga. A mulher informou que o material pertencia ao marido, localizado em uma obra na Barragem Nova Avanhandava.
Em depoimento, o suspeito confessou ser o proprietário da droga. Ele recebeu voz de prisão por tráfico, teve os direitos constitucionais lidos e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada. O indiciado permanece à disposição da Justiça.
