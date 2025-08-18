18 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS

Rocam prende homem com 118 porções de cocaína em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Drogas e dinheiro apreendidos pela Rocam durante a ocorrência
Drogas e dinheiro apreendidos pela Rocam durante a ocorrência

Policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (18), um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Chácaras TV, em Araçatuba.

Durante patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir por um matagal, pulou muros de residências e chegou a danificar o telhado de uma casa, onde acabou detido.

O homem confessou ter recebido um saco com 120 microtubos de cocaína, dos quais já havia vendido dois. Ele indicou o local onde escondia o restante da droga e detalhou o lucro obtido com a comercialização.

No ponto indicado, os policiais encontraram 118 microtubos de cocaína e R$ 20 em dinheiro, escondidos sob uma telha. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado plantonista registrou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas.

Ele permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários