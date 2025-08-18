Rocam prende homem com 118 porções de cocaína em Araçatuba

Policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (18), um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Chácaras TV, em Araçatuba.
Durante patrulhamento, os agentes avistaram o suspeito em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir por um matagal, pulou muros de residências e chegou a danificar o telhado de uma casa, onde acabou detido.
O homem confessou ter recebido um saco com 120 microtubos de cocaína, dos quais já havia vendido dois. Ele indicou o local onde escondia o restante da droga e detalhou o lucro obtido com a comercialização.
No ponto indicado, os policiais encontraram 118 microtubos de cocaína e R$ 20 em dinheiro, escondidos sob uma telha. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado plantonista registrou o boletim de ocorrência por tráfico de drogas.
Ele permaneceu preso e segue à disposição da Justiça.
