DJ renomado de Araçatuba é detido em flagrante com carro furtado

Um DJ conhecido em Araçatuba e região, identificado apenas pelas iniciais A.B.S., de 32 anos, foi detido em flagrante na manhã desta segunda-feira (18), após ser abordado pela Polícia Militar enquanto conduzia um Toyota Corolla com registro de furto em Paulínia, ocorrido no último dia 15. O caso foi registrado no CPJ de Araçatuba como receptação. Durante o procedimento, o DJ esteve acompanhado de um advogado.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele estava junto da namorada, M.E.S., de 23 anos, secretária. O DJ alegou ter pegado o veículo emprestado de um conhecido, mas não apresentou provas que confirmassem a versão.

Ainda segundo o registro, os policiais chegaram ao nome de outro investigado, M.G.F.R.M., de 30 anos, cuja profissão não foi informada. Ele teria ligação com a origem do veículo.