Motorista morre após colisão entre carro e caminhão na SP-463

O motorista Joacir Medeiros morreu neste domingo (17), na Santa Casa de Araçatuba, em decorrência de um grave acidente registrado na noite de sábado (16) na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão transversal ocorreu no km 54, próximo à entrada de um posto de combustíveis. Joacir conduzia um automóvel que bateu contra um caminhão.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou o motorista ao pronto-socorro com fraturas nas duas pernas. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu e teve a morte confirmada às 6h25 deste domingo. O caminhoneiro saiu ileso.