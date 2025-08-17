Motorista fica ferido após carro atingir caminhão em Araçatuba

Um motorista ficou ferido na noite deste sábado (16) depois que o carro que dirigia bateu contra um caminhão no quilômetro 54 da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, em Araçatuba. A identidade do condutor não foi revelada pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente foi do tipo colisão transversal e aconteceu próximo ao acesso de um posto de combustíveis. O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou o motorista do automóvel ao pronto-socorro municipal, onde ele recebeu atendimento para uma fratura em uma das pernas. O caminhoneiro não se feriu.

Equipes da Polícia Rodoviária e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) acompanharam a ocorrência. Apesar do impacto, o tráfego na rodovia seguiu normalmente. A perícia técnica esteve no local e deve apontar as causas do acidente.