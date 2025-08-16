Região de Araçatuba tem 61 mulheres com auxílio-aluguel

Entre março e agosto deste ano, 61 mulheres vítimas de violência foram atendidas com o auxílio-aluguel na região de Araçatuba. O benefício, no valor de R$ 500 mensais, soma R$ 87,5 mil pagos em 42 municípios que aderiram ao programa.

O auxílio é temporário e tem como objetivo ajudar a mulher a se afastar do agressor. O pagamento é feito por até seis meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período, caso se mantenha a situação de vulnerabilidade. Em Araçatuba, já foram concedidos 175 benefícios desde a criação da iniciativa.

Para ter direito, a beneficiária precisa residir no Estado de São Paulo, possuir medida protetiva em vigor e comprovar renda familiar de até dois salários-mínimos antes da separação. Também são exigidos documentos que atestem vulnerabilidade, como relatório psicossocial ou inscrição no CadÚnico.