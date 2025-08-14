Araçatuba adota reconhecimento facial no Paço Municipal

A Prefeitura de Araçatuba está implantando um sistema de reconhecimento facial para controlar a entrada no Paço Municipal. A novidade, integrada a catracas eletrônicas, deve começar a funcionar nas próximas semanas.
Com o cadastro prévio, servidores, visitantes e fornecedores terão acesso liberado de forma automática, tornando o processo mais rápido e reduzindo a necessidade de manter um funcionário exclusivamente na portaria.
Mesmo com boa parte dos serviços concentrados no Atende Fácil, o prédio da administração recebe diariamente cerca de 300 pessoas. Quem visitar o local fará o registro na recepção e poderá passar sem burocracia.
A instalação será feita de forma gradual, de acordo com o funcionamento de cada setor, para não atrapalhar o expediente. Aproximadamente 255 servidores serão cadastrados inicialmente, sem alterações no controle de ponto, que continuará separado.
O sistema foi desenvolvido com recursos de acessibilidade e segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Durante a fase de adaptação, equipes estarão no local para orientar usuários e esclarecer dúvidas.
