Fogo destrói canavial e mobiliza equipes de combate na região

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na terça-feira, 12, um canavial localizado em Osvaldo Cruz, município que fica a cerca de 70 km de Araçatuba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 13h, quando, por motivos ainda desconhecidos, uma máquina colhedora começou a pegar fogo.

As chamas se espalharam rapidamente pela plantação, exigindo ação conjunta de equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e de usinas da região. Ao todo, 15 caminhões-pipa foram utilizados para conter o avanço do incêndio.

O combate durou cerca de quatro horas e foi encerrado por volta das 17h. Ninguém ficou ferido, mas a área de cana-de-açúcar e a colhedora sofreram danos significativos. As causas do incêndio seguem em apuração.