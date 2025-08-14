Birigui abre vagas no futsal e futebol feminino

A Secretaria Municipal de Esportes de Birigui está criando uma nova categoria de base feminina para futsal e futebol, voltada a jovens de 12 a 17 anos. A ação integra o programa de retomada esportiva, com foco no incentivo à prática esportiva e na descoberta de talentos locais.

Os treinos de futsal serão realizados às segundas e quartas-feiras, das 17h às 18h, no Ginásio Municipal de Esportes “Gigante de Fátima”. Já o futebol de campo terá atividades às terças e quintas-feiras, das 9h às 10h e das 16h30 às 18h, no Complexo Esportivo do Bosque da Saúde, no final do prolongamento da avenida Henrique Fernandes.

De acordo com a Secretaria de Esportes, o objetivo é proporcionar às atletas em formação aprendizado, evolução técnica e oportunidade de representar Birigui em competições. As inscrições e informações estão disponíveis no Ginásio Municipal “Gigante de Fátima”, na rua Tenente Coronel Jair Forest, s/n, bairro Nossa Senhora de Fátima, ou pelo telefone (18) 3644-4040.