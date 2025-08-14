Evento em Coroados debate desenvolvimento regional

Na tarde da última terça-feira (12), o Centro de Múltiplo Uso de Coroados, na Rua Rodrigues Alves, 64, sediou a Jornada da Coalizão Empresarial, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O encontro reuniu empresários, lideranças e autoridades para discutir estratégias de desenvolvimento regional e apresentar programas de incentivo ao setor produtivo.

O evento contou com a presença do prefeito Roberto Carrilho Alves, o “Chéco”, que recepcionou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, principal palestrante da reunião. Também participaram diretores e representantes de empresas instaladas na cidade, além do vice-prefeito Cesar Jost e secretários municipais.

Em sua fala, o prefeito Chéco destacou a importância da aproximação entre Estado, municípios e iniciativa privada, reforçando que Coroados está aberto a parcerias que estimulem a economia local. O secretário Jorge Lima apresentou dados que posicionam São Paulo entre as maiores potências econômicas do mundo, ressaltando a malha logística, a capacidade produtiva e a integração regional.