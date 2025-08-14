Evento em Coroados debate desenvolvimento regional

Na tarde da última terça-feira (12), o Centro de Múltiplo Uso de Coroados, na Rua Rodrigues Alves, 64, sediou a Jornada da Coalizão Empresarial, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O encontro reuniu empresários, lideranças e autoridades para discutir estratégias de desenvolvimento regional e apresentar programas de incentivo ao setor produtivo.
O evento contou com a presença do prefeito Roberto Carrilho Alves, o “Chéco”, que recepcionou o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, principal palestrante da reunião. Também participaram diretores e representantes de empresas instaladas na cidade, além do vice-prefeito Cesar Jost e secretários municipais.
Em sua fala, o prefeito Chéco destacou a importância da aproximação entre Estado, municípios e iniciativa privada, reforçando que Coroados está aberto a parcerias que estimulem a economia local. O secretário Jorge Lima apresentou dados que posicionam São Paulo entre as maiores potências econômicas do mundo, ressaltando a malha logística, a capacidade produtiva e a integração regional.
Lima detalhou programas como o Facilita SP, que simplifica o licenciamento de mais de 900 atividades econômicas no Estado, considerado o maior projeto de desburocratização já implementado em São Paulo. Também falou sobre as linhas de crédito da Desenvolve SP, voltadas a públicos estratégicos como mulheres empreendedoras, pessoas com deficiência e negros. Segundo ele, está em estudo uma linha especial para mulheres vítimas de violência doméstica, destinada a financiar capacitação profissional ou abertura de negócios.
O encontro reforçou o compromisso de união entre poder público, setor produtivo e sociedade civil para fortalecer o desenvolvimento regional e gerar novas oportunidades de emprego e renda.
