15 de agosto de 2025
BURITAMA

Violência doméstica: homem é detido com simulacro e marreta

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Suspeito já havia sido preso por descumprir medida protetiva; foi liberado após depoimento
A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na rua Francisco Marangoni, no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama, na noite de terça-feira, 12.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem sentado em frente à residência, portando um simulacro de espingarda e uma marreta. Ele atendeu à ordem para se afastar dos objetos, que foram apreendidos.

A vítima informou que não há medida protetiva vigente, mas que o autor já havia sido preso em janeiro deste ano por descumprir uma medida anteriormente expedida.

Quando informado de que seria conduzido ao plantão policial, o suspeito resistiu, sendo colocado no compartimento de presos da viatura. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.

