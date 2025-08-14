Violência doméstica: homem é detido com simulacro e marreta

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na rua Francisco Marangoni, no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama, na noite de terça-feira, 12.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem sentado em frente à residência, portando um simulacro de espingarda e uma marreta. Ele atendeu à ordem para se afastar dos objetos, que foram apreendidos.

A vítima informou que não há medida protetiva vigente, mas que o autor já havia sido preso em janeiro deste ano por descumprir uma medida anteriormente expedida.