Violência doméstica: homem é detido com simulacro e marreta

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de violência doméstica na rua Francisco Marangoni, no bairro Nossa Senhora do Livramento, em Buritama, na noite de terça-feira, 12.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem sentado em frente à residência, portando um simulacro de espingarda e uma marreta. Ele atendeu à ordem para se afastar dos objetos, que foram apreendidos.
A vítima informou que não há medida protetiva vigente, mas que o autor já havia sido preso em janeiro deste ano por descumprir uma medida anteriormente expedida.
Quando informado de que seria conduzido ao plantão policial, o suspeito resistiu, sendo colocado no compartimento de presos da viatura. Após ser ouvido pela autoridade policial, ele foi liberado.
