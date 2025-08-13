Polícia desmascara falsa denúncia de furto de moto em Birigui

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do 1º Distrito Policial de Birigui, esclareceu nesta semana um caso de falsa comunicação de furto de veículo. A investigação revelou que a motocicleta denunciada como furtada havia, na verdade, sido emprestada pela própria suposta vítima, J.C.E.S., a R.F.A.J.

O caso teve início em 2 de agosto, quando J.C.E.S. compareceu à Delegacia Plantonista de Birigui afirmando que sua moto havia sido furtada de sua residência na noite anterior, por volta das 20h. Ele disse ainda ter encontrado no local o RG de R.F.A.J. e afirmou não conhecer o homem.

Durante as apurações, depoimentos e imagens de câmeras de segurança apontaram contradições no relato. As gravações mostraram que, em 1º de agosto, às 15h43, J.C.E.S. chegou de moto a uma praça acompanhado de um amigo, conhecido como “Bilac”, e encontrou-se com R.F.A.J., que pegou o veículo emprestado, deixando seu documento de identidade como garantia.