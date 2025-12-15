Uma mulher foi detida por tentativa de furto na tarde deste sábado (13), em um supermercado localizado na avenida Antônio da Silva Nunes, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, após funcionários do estabelecimento perceberem a ação por meio do sistema interno de monitoramento.

De acordo com as informações apuradas, a suspeita foi vista ocultando diversos produtos dentro da bolsa enquanto circulava pelos corredores do supermercado. Em seguida, ela teria deixado o interior do estabelecimento sem efetuar o pagamento. A atitude chamou a atenção da equipe, e um funcionário conseguiu alcançar e deter a mulher já na área externa do comércio.

Durante a verificação da bolsa, foram encontrados chocolates, um pote de creme de avelã e alguns quilos de carne, todos pertencentes ao supermercado. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes ao Distrito Policial.