MULHER NO CRIME

Mulher é detida por tentativa de furto em supermercado de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Produtos subtraidos pela mulher foram recuperados pelo funcionário do mercado
Produtos subtraidos pela mulher foram recuperados pelo funcionário do mercado

Uma mulher foi detida por tentativa de furto na tarde deste sábado (13), em um supermercado localizado na avenida Antônio da Silva Nunes, em Birigui. A ocorrência foi registrada por volta das 15h, após funcionários do estabelecimento perceberem a ação por meio do sistema interno de monitoramento.

De acordo com as informações apuradas, a suspeita foi vista ocultando diversos produtos dentro da bolsa enquanto circulava pelos corredores do supermercado. Em seguida, ela teria deixado o interior do estabelecimento sem efetuar o pagamento. A atitude chamou a atenção da equipe, e um funcionário conseguiu alcançar e deter a mulher já na área externa do comércio.

Durante a verificação da bolsa, foram encontrados chocolates, um pote de creme de avelã e alguns quilos de carne, todos pertencentes ao supermercado. Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes ao Distrito Policial.

Na unidade policial, o caso foi apresentado à autoridade de plantão, que ratificou o flagrante pelo crime de furto tentado, previsto no artigo 155 do Código Penal. A mulher permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

