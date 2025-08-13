Fogo destrói borracharia e atinge casa em Jales

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia na tarde dessa terça-feira, 12, em Jales. O galpão, localizado no bairro Jardim Arapuã, foi completamente destruído pelas chamas, que também se espalharam para uma residência situada nos fundos do imóvel.

De acordo com informações apuradas, a fumaça intensa podia ser vista a longas distâncias, chamando a atenção de moradores que registraram a cena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo, evitando que ele se propagasse ainda mais. Até o momento, não há registro de pessoas feridas.