14 de agosto de 2025
FUMAÇA DENSA

Fogo destrói borracharia e atinge casa em Jales

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Incêndio mobilizou bombeiros da cidade
Incêndio mobilizou bombeiros da cidade

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia na tarde dessa terça-feira, 12, em Jales. O galpão, localizado no bairro Jardim Arapuã, foi completamente destruído pelas chamas, que também se espalharam para uma residência situada nos fundos do imóvel.

De acordo com informações apuradas, a fumaça intensa podia ser vista a longas distâncias, chamando a atenção de moradores que registraram a cena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo, evitando que ele se propagasse ainda mais. Até o momento, não há registro de pessoas feridas.

