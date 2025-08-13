DO publica ato do MP que recomenda exoneração de pai da prefeita

O Ministério Público de Birigui deu prazo de 30 dias, a partir da última sexta-feira, 8, para que a Prefeitura exonere o secretário municipal de Governo, Wilson Carlos Rodrigues Borini, e outros quatro ocupantes de cargos comissionados, por possível prática de nepotismo. A medida, recomendada pelo órgão, prevê ainda dez dias para que o município informe se acatará ou não a decisão, podendo responder até mesmo por e-mail.

Segundo a recomendação, as exonerações devem ser comprovadas por meio da publicação nos canais oficiais da administração, incluindo o Diário Oficial do Município. Caso a determinação não seja cumprida, o MP poderá ingressar com ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Na própria sexta-feira, a Prefeitura divulgou nota afirmando que seguirá integralmente a recomendação. A gestão também informou ao Ministério Público que fará as exonerações por portaria e publicará os atos de forma oficial. No Diário Oficial dessa terça-feira, 12, fooi publicada, na íntegra, a recomendação do MP.