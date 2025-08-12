Birigui abre sindicância para apurar conduta de guarda civil

A Corregedoria da Guarda Civil Municipal (GCM) de Birigui instaurou um Processo de Sindicância Averiguatória para apurar denúncia de possível transgressão disciplinar envolvendo um integrante da corporação. A medida foi oficializada pela Portaria nº 10/2025, assinada em 23 de julho pelo corregedor-presidente da GCM e publicada no Diário Oficial do Município desta terça-feira (12).

Segundo o documento, a decisão ocorreu após o recebimento de denúncia formal, datada de 18 de julho, que apresentou indícios suficientes para a abertura do procedimento administrativo. A apuração terá como base o artigo 63, inciso II, da Lei Complementar nº 59/2014, que trata das infrações disciplinares da Guarda Civil Municipal.

A portaria estabelece que os fatos sob investigação e a identidade do servidor não sejam divulgados, a fim de preservar a integridade do processo e evitar prejuízos à apuração.