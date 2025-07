Jailson e presidente do Bandeirante projetam novo ciclo para 2026

O Bandeirante Esporte Clube vive um novo capítulo em sua história. Em entrevista concedida à reportagem da Folha da Região/Sampi, o presidente do clube, André Batista, e o goleiro Jailson, recém-chegado à cidade, revelaram detalhes sobre o presente e as perspectivas futuras da equipe. Com 102 anos de história, o clube precisa ser respeitado e marcar presença no Campeonato Paulista de 2026.

O reforço de peso na meta do Leão da Noroeste não veio apenas pela oportunidade esportiva. “Minha esposa é de Birigui, temos raízes aqui. Quando surgiu a proposta, ela me incentivou bastante. É uma cidade que já faz parte da minha vida e agora vou vestir essa camisa com muita honra”, afirmou Jailson, campeão brasileiro pelo Palmeiras e nome conhecido do futebol nacional.

A chegada do experiente goleiro marca o início de uma nova fase no planejamento do clube, como explica o presidente Dr. André Batista. “Estamos reestruturando o Bandeirante em todos os setores. A ideia é consolidar uma base forte em 2026, disputar com seriedade, estar entre os oito e brigar pelo acesso. Isso é um compromisso com nossa torcida e com a cidade de Birigui.”