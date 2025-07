Telão no campo e apresentação de goleiro marcam noite no BEC

A reportagem da Folha da Região esteve nesta manhã com Marcial Barca, vice-presidente do clube, que destacou a importância da exibição para manter viva a memória e a identidade do Bandeirante. “É um convite à comunidade para se reconectar com essa história que é de todos nós. O clube é feito por sua torcida, por sua luta e por momentos que marcaram gerações”, afirmou.

Logo após a exibição, outro momento de grande expectativa: será apresentado oficialmente um dos mais recentes reforços do clube para a temporada de 2026 - Jailson, goleiro que ganhou destaque nacional no Palmeiras. No time alviverde, acumulou conquistas importantes, como duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, uma edição do Paulistão e duas Libertadores. Ao todo, atuou em 104 partidas com a camisa do Verdão.