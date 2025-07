Carro capota e deixa uma pessoa ferida em Birigui

Um carro capotou na manhã desta quarta-feira 30, na entrada de Birigui, nas proximidades do bairro São Conrado, na rua Geraldo Pachu, alça de acesso do km 20 da rodovia Deputado Roberto Rollemberg, na via de acesso à avenida Antônio da Silva Nunes. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi socorrida ao pronto-socorro municipal. O local foi isolado e permanece preservado para o trabalho da perícia técnica, que deverá apontar as causas do acidente.

O trânsito no trecho ficou parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência.