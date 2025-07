Homem sofre fratura na perna em acidente de moto em Araçatuba

Um homem ficou ferido após a moto que conduzia colidir com um carro na manhã desta terça-feira (29), no cruzamento das ruas Anselmo Manarelli e 23 de Março, no bairro Santana, em Araçatuba. A vítima teve uma fratura na perna e foi encaminhada ao hospital.

De acordo com informações levantadas no local, a motorista de um Nissan Sentra seguia pela Rua Anselmo Manarelli no sentido bairro–centro. Ao tentar fazer uma conversão à esquerda na Rua 23 de Março, acabou atingindo a motocicleta Yamaha Fazer, que vinha no sentido contrário (centro–bairro).

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu fratura na perna direita. Ele foi atendido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao pronto-socorro da Santa Casa.