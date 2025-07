Senac Araçatuba oferece mais de mil bolsas no 2º semestre

A ação tem como objetivo facilitar o acesso à formação técnica e atender às exigências do mercado de trabalho. Segundo Luís Antônio de Lima, gerente da unidade, a proposta é ampliar as chances de empregabilidade com qualificação profissional. “Queremos oferecer ensino de qualidade e contribuir para que mais pessoas ingressem ou retornem ao mercado com preparo técnico e humano”, afirmou.

O Senac Araçatuba abriu inscrições para bolsas de estudo 100% gratuitas no segundo semestre de 2025. Ao todo, são 1.226 oportunidades disponibilizadas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que abrange 71 opções de cursos – sendo 62 presenciais e 9 a distância – em áreas como saúde, gestão, tecnologia, turismo, comunicação, moda, estética e bem-estar.

As bolsas são destinadas a pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Os alunos selecionados também terão acesso gratuito à estrutura da instituição, que inclui laboratórios especializados, biblioteca e salas de aula equipadas.

As inscrições são abertas com 20 dias de antecedência ao início de cada curso. Informações detalhadas sobre prazos e turmas podem ser consultadas no site do Senac Araçatuba:

www.sp.senac.br/senac-aracatuba

E sobre o processo de gratuidade no:

www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade