Policial Militar sofre acidente gravíssimo de moto na Rondon

A vítima foi socorrida por uma ambulância particular que passava pela rodovia, com apoio da unidade de resgate da concessionária ViaRondon. No trajeto até a Santa Casa de Araçatuba, o policial sofreu uma parada cardiorrespiratória, que foi revertida pelos socorristas.

Ele deu entrada no hospital em estado gravíssimo, com múltiplos traumas. Após ser estabilizado, passou por exames de imagem e laboratoriais, e segue internado sob cuidados intensivos.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local e apura as causas do acidente, incluindo a possível fuga do segundo veículo, o que pode caracterizar crime de omissão de socorro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

O trânsito na região ficou parcialmente interditado durante o atendimento da ocorrência. A identidade do policial ainda não foi divulgada.