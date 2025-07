Rodoviária apreende carga de cigarros e R$ 52 mil em dinheiro

Durante fiscalização na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Polícia Militar Rodoviária interceptou nessa segunda-feira, 28, uma picape que transportava cigarros contrabandeados do Paraguai. A abordagem aconteceu no km 566,500 da via, sentido oeste, no trecho de Parapuã.

No compartimento de carga do veículo, que tem placas de Ribeirão dos Índios, os policiais localizaram duas grandes caixas contendo ao todo dois mil maços de cigarros estrangeiros, sem qualquer tipo de documentação fiscal.

O condutor, um homem de 60 anos morador de Lucélia, foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, em Marília, onde prestou depoimento e foi liberado, assim como o veículo.