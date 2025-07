Karatê de Araçatuba garante medalhas e vaga no Pan-Americano

A equipe de karatê Hisatugo/SMERL, que representa Araçatuba, teve desempenho de destaque na terceira Seletiva Nacional e etapa do Campeonato Brasileiro da modalidade, disputada entre os dias 21 e 27 de julho, no Ginásio Moringão, em Londrina (PR). O evento foi decisivo para a definição dos atletas que irão ao Campeonato Pan-Americano de Karatê, no Paraguai.

Com oito representantes, a delegação de Araçatuba conquistou seis medalhas e assegurou sete vagas para a grande final do Brasileiro, que será realizada em Alagoas. Três atletas também foram convocados para integrar a Seleção Brasileira na disputa continental.

Entre os destaques, Maria Eduarda da Silva Madeira venceu a Seletiva Nacional e garantiu presença no Pan. Também se destacaram Aisha de Paula Saad (ouro), Heloisa dos Santos Arruda, Pedro Henrique Carvalho Taparo da Silva e Giovana Sampaio dos Santos (prata), além de Beatriz Lígia de Oliveira Rizolli, que levou o bronze.