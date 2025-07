Araçatuba brilha e vence Festival Regional de Vôlei Infantil

A equipe infantil feminina de vôlei de Araçatuba sagrou-se campeã do Festival Liga AMAR Vôlei 2025, realizado no último domingo, 27, no Ginásio Plácido Rocha. Representando a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação, as atletas venceram os times de Três Lagoas (MS) e Delta/Ata por 2 sets a 1, em ambas as partidas.

A conquista garante pontos decisivos para o avanço na competição e reforça o trabalho de base, com atletas de até 16 anos.

O grupo, treinado por Belmiro Costa e vinculado ao projeto Vem Pro Vôlei, se destacou pelo bom entrosamento e técnica. O elenco é composto por Ana Laura Navarro, Kamilly Guerreiro, Luiza Camejo, Nicolly Santos, Marilisa Nogara, Julia Cella, Beatriz Ribeiro, Isabele Pereira, Marcela Neira, Kamilly Souza, Luisa Pacce e Rebeca Barbosa.