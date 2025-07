Professor é encontrado morto na zona rural de Guararapes

O corpo foi descoberto por volta das 10h pela companheira do educador, já em estado de rigidez cadavérica, o que indica que a morte ocorreu entre a noite de domingo (27) e a madrugada de segunda-feira (28). Leobino estava deitado sobre a cama, e não havia sinais de violência ou arrombamento na casa, o que leva à suspeita de morte natural.

O professor da rede estadual de ensino José Leobino da Silva Júnior, de 63 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (28), em sua residência no sítio São José, localizado na zona rural de Guararapes , nas proximidades da represa municipal.

A Polícia Civil realizou perícia no imóvel e no terreno para subsidiar a investigação sobre as causas da morte. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico. Após os procedimentos legais, seria liberado à família para o velório e sepultamento.

José Leobino era conhecido pela dedicação à docência e à formação de gerações de alunos na rede pública.