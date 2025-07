Entidade feminista de Araçatuba repudia caso Thais Bonatti

“A Casa Maria lamenta profundamente a morte de Thais Bonatti de Andrade, de 30 anos, ciclista atropelada na manhã do dia 25 de julho, em Araçatuba, por um juiz aposentado que dirigia embriagado, em alta velocidade, com uma mulher nua no colo.

Thaís foi internada em estado gravíssimo com traumatismo craniano e múltiplas fraturas, e faleceu na madrugada do sábado, 26 de julho. O autor do atropelamento pagou fiança de R$ 40 mil e responde em liberdade. Apenas no primeiro semestre deste ano, ele recebeu mais de R$ 700 mil em salários líquidos.

Durante a cobertura jornalística do caso, um cinegrafista da TV TEM foi agredido por um homem que acompanhava a defesa do juiz, ao registrar imagens da chegada ao Fórum de Araçatuba. O caso foi registrado como lesão corporal.