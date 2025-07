Frio intenso derruba temperaturas em Araçatuba após onda de calor

As altas temperaturas registradas recentemente em Araçatuba darão lugar a uma nova onda de frio nos próximos dias. Segundo dados meteorológicos sistema meteorológico da Unesp/IPMet, a semana começa com mínima de 18°C e máxima de 27°C nesta segunda-feira, 28, mas a partir de terça-feira, 29, os termômetros caem bruscamente, com mínima de 10°C e máxima de 25°C. O tempo fica ainda mais frio na quarta-feira, 30, quando a mínima pode chegar a 8°C, mesmo com previsão de tempo firme e sol predominante.

O frio continua intenso na quinta, 31, que terá mínima de 9°C e máxima de 31°C, com baixa umidade relativa do ar, em torno de 14%. Já na sexta-feira, 1º, a temperatura sobe consideravelmente à tarde, atingindo 35°C, mas as madrugadas ainda continuam geladas. O tempo firme persiste no sábado e domingo, com máximas de 32°C e umidade variando entre 21% e 22%. Não há previsão de chuva durante a semana.

Nas próximas madrugadas, a região pode seguir registrando quedas acentuadas na mínima, especialmente após picos de calor durante o dia. A tendência é de redução gradual das temperaturas noturnas, com noites geladas e tarde mais amenas.