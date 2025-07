Tabatha Ricci de Birigui brilha em Abu Dhabi e vence Amanda Ribas

Em atuação avassaladora, a peso-palha Tabatha “Baby Shark” Ricci, nascida em Birigui, conquistou uma vitória impressionante no último sábado (26), no UFC Abu Dhabi, realizado na Etihad Arena, nos Emirados Árabes Unidos. A lutadora derrotou a também brasileira Amanda Ribas por nocaute técnico no segundo round, após uma cotovelada certeira que definiu o combate.

Desde o início, Ricci mostrou superioridade. Sua estratégia de pressão na grade limitou as ações de Ribas, que, apesar de ter conseguido duas quedas no primeiro assalto, sofreu com joelhadas e com o ritmo intenso imposto pela adversária paulista.

O golpe decisivo veio no segundo round. Aproveitando o clinch na grade, Ricci aplicou uma cotovelada brutal no olho de Ribas, que caiu imediatamente. Sem perder tempo, a “Baby Shark” iniciou uma sequência rápida de socos no solo, forçando a interrupção do árbitro e sacramentando a vitória.