Prefeitura de Araçatuba suspende licitação da zona azul

A Prefeitura de Araçatuba anunciou no último sábado (26) a suspensão temporária da licitação para contratação da empresa responsável pela operação da zona azul na cidade. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município e tem como objetivo permitir a readequação do estudo técnico de viabilidade econômica, visando maior precisão e eficiência no processo.

O edital original previa um contrato estimado em R$ 56,1 milhões por um período de dez anos, com possibilidade de prorrogação por mais dez. No entanto, segundo a secretária de Administração, Miriam Gon, a suspensão é necessária para garantir um processo com segurança jurídica e transparência.

“A suspensão viabiliza os ajustes técnicos necessários para aprimorar o edital e assegurar a eficiência da licitação”, afirmou Miriam.