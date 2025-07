Capacete furtado é encontrado em casa suspeita de tráfico

Durante patrulhamento com base em denúncia, a equipe da Rocam localizou um capacete furtado na garagem de uma residência na Rua Canadá, bairro Vila Bandeirante, em Birigui. O imóvel é conhecido por suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação aconteceu na tarde do último sabado (26), quando a vítima do furto abordou os policiais e relatou que seu capacete poderia estar naquela residência. Ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o objeto com as mesmas características do item subtraído, posicionado sobre uma motocicleta de placa.

Uma mulher que estava no imóvel foi questionada e afirmou que os moradores não se encontravam. Em seguida, a vítima compareceu ao local, apresentando o boletim de ocorrência e a nota fiscal do capacete, reconhecendo o objeto sem qualquer dúvida como sendo de sua propriedade.