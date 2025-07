Homem é preso por tráfico de drogas em Buritama

Durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar em Buritama, um homem foi preso por tráfico de drogas na Rua Chaim Elias, no bairro Nossa Senhora do Livramento, local já conhecido por denúncias relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Ao passarem pela via, os policiais avistaram o suspeito no quintal de uma residência com o portão aberto. Após abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, durante a entrevista, o indivíduo confessou que havia drogas escondidas dentro de um cômodo da casa, embora não soubesse precisar a quantidade.

Com autorização verbal para entrada no imóvel, a equipe realizou buscas e encontrou, dentro de uma bolsa, 50 porções de crack, duas porções de maconha, R$ 267 em dinheiro e uma balança digital de precisão, objeto comumente usado para o fracionamento e venda de drogas.