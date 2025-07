Discussão entre ex-casal termina com prisão em Buritama

Um homem com mandado de prisão cível ativo foi capturado na noite da última sexta-feira (25), por volta das 23h35, no Centro de Buritama. A detenção ocorreu durante o atendimento de uma ocorrência de ameaça na Rua Agostinho Gambera, conforme informado pela Polícia Militar.

A equipe foi acionada via COPOM para verificar um suposto caso de ameaça envolvendo um ex-casal. No entanto, ao chegar ao local, os policiais constataram que se tratava apenas de um desentendimento verbal, sem flagrante ou risco imediato. Ambas as partes foram orientadas.

Durante a verificação dos dados dos envolvidos, por meio do sistema Muralha Paulista, foi localizado um mandado de prisão cível em aberto contra o homem, que possui ainda antecedentes criminais pelos artigos 129 (lesão corporal) e 148 (sequestro e cárcere privado) do Código Penal.