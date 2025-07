PM prende homem por roubo a irmãos em Birigui

Um homem com extensa ficha criminal foi preso em flagrante na noite da última quinta-feira (24), em Birigui, após assaltar dois irmãos nas proximidades da rua Faustino Segura. O crime ocorreu por volta das 23h40, e o autor foi localizado durante uma operação da Polícia Militar que envolveu cerco, perseguição a pé e recuperação dos objetos roubados.

De acordo com a PM, as equipes foram acionadas via COPOM com a informação de um roubo a transeunte na região. Minutos depois, uma nova denúncia indicou que dois indivíduos com as mesmas características dos autores estavam nas imediações da conhecida Cervejaria Lima, sendo que um deles estaria supostamente armado.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram um homem usando capacete rosa conversando com o condutor de um VW Gol prata. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista fugiu em direção ao bairro Quemil, enquanto o suspeito correu para um terreno baldio, onde tentou se esconder atrás de um container.