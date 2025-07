Vítima atropelada por juiz na UTI: 'Só milagre salva minha irmã'

Thaís seguia de bicicleta pela avenida Waldemar Alves, a caminho do trabalho, quando foi atingida por uma caminhonete Ford Ranger conduzida pelo juiz aposentado. Segundo testemunhas, o homem dirigia com uma mulher nua sentada sobre ele e apresentava sinais de embriaguez.

A cirurgia foi realizada para estabilizar parte dos múltiplos ferimentos resultantes do politraumatismo, incluindo fraturas nas costelas, traumatismo craniano e rompimento do baço. A paciente foi entubada, recebeu transfusão de sangue e ainda deverá ser submetida a uma cirurgia neurológica nos próximos dias.

A auxiliar de cozinha Thais Bonatti de Andrade, de 32 anos, atropelada na manhã de quinta-feira (24) por um juiz aposentado de 61 anos em Araçatuba , passou por cirurgia ortopédica no fim da tarde, na Santa Casa da cidade. A vítima permanece internada na UTI Geral Adultos, sob cuidados intensivos. Seu estado de saúde é considerado grave e instável, segundo boletim médico.

O acidente ocorreu na rotatória entre as avenidas Waldemar Alves e João Arruda Brasil. Relatos indicam que, logo após a colisão, a passageira saiu às pressas do veículo, recolheu as roupas e se vestiu rapidamente, deixando o local.

O que diz o Boletim de Ocorrência

Nome do motorista : Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, advogado e juiz de Direito aposentado

: Fernando Augusto Fontes Rodrigues Junior, 61 anos, advogado e juiz de Direito aposentado Veículo : Ford Ranger cinza, 2017

: Ford Ranger cinza, 2017 Local : Avenida Waldemar Alves, rotatória com Av. João Arruda Brasil, Jardim Presidente, Araçatuba

: Avenida Waldemar Alves, rotatória com Av. João Arruda Brasil, Jardim Presidente, Araçatuba Horário : 10h48 do dia 24 de julho de 2025

: 10h48 do dia 24 de julho de 2025 Testemunha: acompanhante passageira Carolina Silva de Almeida, 25 anos

acompanhante passageira Carolina Silva de Almeida, 25 anos Estado do motorista: Sob efeito de bebida alcóolica, com a coordenação motora comprometida e fala desconexa.

Sob efeito de bebida alcóolica, com a coordenação motora comprometida e fala desconexa. Como ocorreu o acidente : O acusado vinha pela Avenida Waldemar Alves, quando, repentinamente, parou o veículo nas proximidades de um ponto de descarga de mercadorias do Supermercado Rondon, ocasião em que a sua acompanhante tentou sentar em seu colo, tendo o condutor acelerado e, com "extrema absurdez", atropelou a vítima (ciclista), passando com o veículo por cima dela.

: O acusado vinha pela Avenida Waldemar Alves, quando, repentinamente, parou o veículo nas proximidades de um ponto de descarga de mercadorias do Supermercado Rondon, ocasião em que a sua acompanhante tentou sentar em seu colo, tendo o condutor acelerado e, com "extrema absurdez", atropelou a vítima (ciclista), passando com o veículo por cima dela. Como se sabe que estava alcoolizado : Na Delegacia Seccional de Polícia, submetido a exame Clínico de Embriaguez, o médico legista atestou que o magistrado estava "alcoolizado / embriagado".

: Na Delegacia Seccional de Polícia, submetido a exame Clínico de Embriaguez, o médico legista atestou que o magistrado estava "alcoolizado / embriagado". Crime consumado: Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Art. 303). § 2º A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas. Neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima.

Fiança de R$ 40 mil

O magistrado foi detido e encaminhado à Delegacia Seccional de Araçatuba, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Ele passou a noite na carceragem da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e, no final da manhã desta sexta-feira, pagou fiança no valor de R$ 40 mil, passando a responder em liberdade. A mulher que o acompanhava foi conduzida para prestar depoimento como testemunha.

O irmão da vítima, William Bonatti, falou com a reportagem e expressou profunda indignação: — Isso não pode ficar impune. Minha irmã está em estado gravíssimo. Só um milagre salva minha irmã. Esse juiz não pode sair livremente como se nada tivesse acontecido — declarou.