Juiz que atropelou mulher em Araçatuba paga fiança e é solto

De acordo com o boletim de ocorrência, Fernando Augusto foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Mesmo diante da gravidade do caso e dos fortes indícios de imprudência, responderá em liberdade.

Apresentando sinais visíveis de embriaguez, Fernando foi preso em flagrante pela Polícia Militar e passou a noite na carceragem da Central de Polícia Judiciária (CPJ). Durante a audiência de custódia realizada nesta manhã no Fórum Estadual de Araçatuba, o juiz responsável pelo caso concedeu liberdade provisória mediante fiança e determinou que o processo tramitasse sob sigilo judicial. Com isso, não foram informadas à imprensa quais medidas cautelares o magistrado deverá cumprir enquanto responde ao processo.

Após a audiência, o juiz aposentado deixou as dependências do Fórum em um carro particular, de cor branca, conduzido pelo genro - o mesmo que, na noite anterior, teria agredido profissionais da imprensa nas dependências da delegacia seccional, enquanto aguardava a transferência do sogro. Ainda segundo relatos, o genro teria passado novamente em frente ao Fórum na manhã desta sexta-feira e fotografado um repórter que gravava a matéria na esquina.

Segundo dados do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Fernando Augusto se aposentou em 15 de agosto de 2019 e recebe atualmente uma remuneração mensal média de R$ 130 mil.

A vítima, Thaís Bonatti, sofreu múltiplas fraturas pelo corpo, inclusive no crânio, além de um coágulo cerebral. Ela foi submetida a uma cirurgia ortopédica de emergência e permanece internada na UTI Geral da Santa Casa de Araçatuba. Conforme informou o irmão da vítima, seu estado de saúde é grave e instável, segundo avaliação médica.