Homem é preso por tráfico de drogas em Mirandópolis

Na manhã desta quinta-feira, 24, um homem de 29 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro São Lourenço de Fátima, em Mirandópolis.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares abordaram o suspeito no momento em que ele deixava a residência. Com ele, foi apreendida uma pequena porção de maconha pesando 9 gramas. Ao revistarem a casa, os agentes encontraram mais 26 gramas de cocaína já divididas para comercialização, além de materiais usados no preparo e embalagem dos entorpecentes.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Mirandópolis, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permanece à disposição da Justiça.