TUA oferece transporte gratuito para a Festa das Ações

A TUA Transportes anunciou que disponibilizará transporte coletivo gratuito nos dias 25 e 26 de julho para facilitar o acesso da população à Festa das Ações, que será realizada no Recinto de Exposições “Clibas de Almeida Prado”, em Araçatuba.

A ação contempla a linha 111 – Aparecida, com saídas programadas a partir das 18h20, atendendo especialmente moradores de bairros mais afastados. Após o término do evento, ônibus estarão à disposição no local para garantir o retorno seguro dos usuários às suas residências.

Segundo a empresa, a iniciativa reforça o compromisso com a inclusão, mobilidade urbana e comodidade dos passageiros, incentivando a participação de todos na festividade.