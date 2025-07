Mulher tem moto furtada durante velório do pai em Birigui

Segundo informações do boletim de ocorrência e relatos da família à Folha da Região , a jovem, que não teve a idade divulgada, relatou que estava resolvendo pendências burocráticas relacionadas ao funeral do pai, que ocorria na cidade, quando teve o veículo levado.

Uma motocicleta foi furtada na manhã desta quinta-feira, 24, no centro de Birigui, enquanto a vítima participava dos trâmites do velório do próprio pai. O caso foi registrado por volta das 6h30 na rua Saudades, na esquina com a rua Nove de Julho.

As imagens foram divulgadas nas redes sociais com o objetivo de ajudar na identificação do suspeito. Até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta ou do autor do furto pode entrar em contato com a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou procurar diretamente a Delegacia da Polícia Civil de Birigui. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.