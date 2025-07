Droga escondida em carreta leva motorista à prisão na região

A Polícia Militar Rodoviária prendeu em flagrante, na tarde dessa quarta-feira, 23, um caminhoneiro de 25 anos após localizar mais de 50 quilos de drogas escondidos em uma carreta. A abordagem ocorreu no km 17 da Rodovia José Jacinto de Medeiros (SP-483), na altura do município de Taciba, a aproximadamente a 170 km de Araçatuba.

Segundo os agentes, o veículo, com placas de Campo Grande (MS), chamou atenção ao trafegar em velocidade acima do permitido. Durante a abordagem, os policiais notaram o nervosismo do condutor, residente em Marília, o que motivou uma vistoria minuciosa.

Ao verificar o compartimento de ferramentas sob a cama da cabine, com acesso externo, a equipe encontrou duas caixas de papelão contendo 30 tabletes de cocaína e 200 porções de haxixe, distribuídas em 40 pacotes. O material totalizou 32,4 kg de cocaína e 21,6 kg de haxixe.