Grade oficial da Expô Araçatuba 2025 é divulgada

A organização da Expô Araçatuba Rodeio Show 2025 divulgou, nesta quarta-feira, 23, a programação oficial de shows do evento, que acontecerá nos dias 19, 20, 26 e 27 de setembro, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba.

A festa começa em grande estilo no dia 19 (sexta-feira) com Zé Neto & Cristiano. No sábado, dia 20, o palco será comandado pelo DJ Alok e pela dupla Luiz Henrique & Léo. No segundo final de semana, Natanzinho Lima se apresenta na sexta-feira (26), e o encerramento no sábado (27) fica por conta da consagrada dupla César Menotti & Fabiano, com participação de Amanda Lins.

Durante todas as noites, o DJ Faísca fará os “afters”, garantindo a animação até o fim de cada dia. A programação também inclui provas equestres nos primeiros dias e montarias da PBR (Professional Bull Riders) nos dois últimos, consolidando a Expô como referência entre os eventos do segmento no Estado.