Araçatuba perde mais uma em casa e vê vaga se distanciar

A AEA (Associação Esportiva Araçatuba) voltou a tropeçar jogando em seus domínios e foi superada por 1 a 0 pelo Monte Azul, no estádio Adhemar de Barros, em Araçatuba, na noite dessa quarta-feira, 23, em duelo que abriu a sétima rodada da Copa Paulista 2025.

O único gol do jogo saiu aos 43 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio pela direita. A defesa do Araçatuba falhou na marcação e o zagueiro Handerson apareceu livre para balançar as redes e decretar a vitória do time visitante.

Com mais esse revés, o Canário soma três derrotas consecutivas, estaciona nos seis pontos e segue na terceira colocação do Grupo 1. A fase ruim já preocupa a comissão técnica e aumenta a pressão por resultados, já que o time começa a se afastar dos líderes da chave.