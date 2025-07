Médico agride enfermeiro durante atendimento de emergência

Um enfermeiro de 70 anos foi agredido por um médico de 61 anos no Pronto-Socorro de Penápolis, na tarde da última segunda-feira (22), durante atendimento de uma paciente em estado grave transferida de Avanhandava. O caso foi registrado como lesão corporal consumada.

De acordo com o boletim de ocorrência, o enfermeiro relatou que acompanhava a paciente, juntamente com a filha dela, quando a equipe chegou à unidade de Penápolis. A confusão começou no setor de emergência, quando o médico plantonista local questionou se havia sido avisado sobre a transferência, o que gerou desentendimento com o médico responsável pela remoção.

Segundo a vítima, após uma troca de palavras, o médico plantonista se irritou, desferiu um soco contra o enfermeiro, o agarrou pelo pescoço e o jogou ao chão. O enfermeiro sofreu ferimentos no lábio e na cabeça, com suspeita de ter batido com força no piso. Profissionais da unidade intervieram para conter a situação.