Bandeirante de Birigui anuncia goleiro campeão da Libertadores

O Bandeirante Esporte Clube, de Birigui, confirmou nesta quarta-feira, 23, a contratação do experiente goleiro Jailson, de 43 anos, que teve passagem marcante pelo Palmeiras. Ele é o primeiro nome anunciado para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Paulista da Série A3 de 2026.

A apresentação oficial do atleta está agendada para o dia 30 de julho, no estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão. Durante o evento, também será exibido o documentário “Bandeirante Paixão Centenária”, produzido em homenagem ao centenário do clube, celebrado em 2023.

Com passagens por clubes como Ituano, Ceará, Juventude e América-MG, Jailson ganhou destaque nacional no Palmeiras. No time alviverde, acumulou conquistas importantes, como duas Copas do Brasil, dois Brasileiros, uma edição do Paulistão e duas Libertadores. Ao todo, atuou em 104 partidas com a camisa do Verdão.