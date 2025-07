Mulher procurada por tráfico de drogas é capturada pela Rocam

Uma mulher de 39 anos, procurada pela Justiça por tráfico de drogas, foi capturada pela equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) da Polícia Militar na tarde dessa terça-feira, 22, em Birigui. A prisão ocorreu na rua Tokuge Tokunaga, no bairro Quemil, durante patrulhamento preventivo.

De acordo com a polícia, a suspeita foi reconhecida pelos agentes como sendo alvo de um mandado de prisão expedido em julho de 2020 pela 2ª Vara Criminal de Birigui, referente a um crime de tráfico ocorrido no município de Coroados. A pena imposta foi de 5 anos e 10 meses em regime fechado.

Ao perceber a aproximação da equipe, a mulher tentou fugir e entrou em uma residência, mas foi rapidamente alcançada e detida. Em conversa com os policiais, ela afirmou que, após a expedição do mandado, se escondeu em Buritama e que havia retornado recentemente a Birigui para morar com um familiar.