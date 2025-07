Aposentado cai em golpe e perde carro após anúncio no Facebook

Um aposentado de 68 anos, morador do bairro Jardim Guanabara, em Araçatuba, foi vítima de estelionato e perdeu seu carro após anunciar a venda em um aplicativo do Facebook.

O golpe foi registrado no último domingo, 20, quando o veículo Fiat Palio, ano 1997, foi levado por um falso interessado que prometeu o pagamento, mas não efetuou a transferência.

De acordo com o boletim de ocorrência, o aposentado publicou fotos do carro na internet com o valor de R$ 10.500,00. No sábado, 19, um suposto comprador entrou em contato pelo número informado no anúncio e afirmou que enviaria um funcionário para vistoriar o automóvel antes de fechar a compra.