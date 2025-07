Padrasto é morto a facadas após briga com enteado foragido

Um homem de 56 anos foi assassinado nesse domingo, 20, em um sítio no Assentamento Pendengo, zona rural de Castilho. A vítima, Nelson Caetano Carneiro, foi atacada com golpes de faca durante uma discussão com o enteado, de 41 anos, que fugiu do local e permanece foragido.

Segundo registros policiais e divulgação feita nessa segunda-feira, 21, o relacionamento entre os dois já era conturbado. No início do mês, o suspeito havia sido preso por ameaçar o padrasto com uma faca e causar danos à residência da família. A vítima relatou, na época, que o agressor estava alcoolizado e tentou novamente subtrair objetos da propriedade.

Além disso, a mãe do suspeito, de 61 anos, também revelou que sofre constantemente com agressões verbais do filho, especialmente quando ele faz uso de bebidas alcoólicas.