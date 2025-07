Motociclista é lançado no asfalto após colisão com carro

Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro em um cruzamento sinalizado na cidade de Votuporanga, no domingo, 20. O acidente ocorreu na interseção da avenida Deputado Áureo Ferreira com a vicinal Nascer Marão, próximo ao viaduto da rodovia Euclides da Cunha (SP-320).

Imagens de uma câmera de segurança divulgadas nessa segunda-feira, 21, registraram o momento do impacto. A moto seguia pela avenida principal quando foi surpreendida por um carro que atravessava a via. A colisão fez com que o motociclista fosse arremessado e caísse com força no asfalto, permanecendo imóvel.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi levada em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga.