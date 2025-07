Mulher é presa ao tentar entrar na cadeia com drogas na vagina

Uma tentativa de ingresso de drogas no sistema prisional terminou com duas mulheres presas em flagrante, na tarde desse domingo, 20, em Lavínia. O caso foi registrado na Penitenciária Luiz Aparecido Fernandes, às 13h16, durante o horário de visitas.

A primeira suspeita foi flagrada pelos policiais penais durante a inspeção com scanner corporal. O equipamento identificou um volume estranho na região íntima da visitante, que acabou confessando estar escondendo entorpecentes. Ela retirou voluntariamente a droga e, diante dos questionamentos, informou que seus pertences pessoais estavam em um veículo VW Gol preto, estacionado ao lado da penitenciária, pertencente a uma amiga.

Com o apoio da Polícia Militar, o carro foi vistoriado. O forte cheiro de maconha chamou atenção e, durante a busca, os policiais encontraram diversas porções da droga espalhadas no assoalho. Dentro de uma mochila no interior do veículo, o flagrante aumentou: 103 porções de maconha (345g); 10 porções de cocaína (60g); 1 porção de skank (55g); 75 comprimidos de estimulante sexual, além de laxantes, apetrechos para embalo e anotações do tráfico.